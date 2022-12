Real Madrid - Mercato : Ancelotti vend la mèche pour son avenir et réclame une recrue !

La semaine dernière, la presse brésilienne a évoqué la piste Carlo Ancelotti pour succéder à Tite, parti après le rêve brisé de la Seleçao, sorti dès les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur du Real Madrid a fait part de ses intentions.

« Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour. En ce moment, je suis très bien à Madrid, nous avons beaucoup d'objectifs pour cette saison. Il y aura du temps pour penser à mon avenir, j'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et, si Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas jusqu'à ce jour », a-t-il révélé sur Radio Anch'io Sport.

Selon Relevo, Ancelotti aurait néanmoins profité de l’intérêt du Brésil pour imposer une recrue au Real Madrid cet hiver, à savoir un attaquant de pointe. Le média espagnol ajoute que les dirigeants du Real Madrid lui ont opposé une fin de non recevoir.

🚨🎖️| Ancelotti asked the board for reinforcements in the ST position but the response was negative. @relevo