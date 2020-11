Real Madrid - Mercato : après Bale, Zidane va chasser un autre boulet

Si Zinédine Zidane s'est (légèrement) emporté contre les médias samedi dernier, c'est parce que le matin même, Marca avait annoncé la volonté d'Isco de quitter le club au plus vite. L'Andalou de 28 ans ne supporte plus d'être plus souvent remplaçant que titulaire, sans compter que ses relations avec son entraîneur ont toujours été très fraîches.

Il veut quitter l'Espagne

Soucieux de maintenir l'unité de son vestiaire coûte que coûte, Zidane a réfuté les envies d'ailleurs de son joueur, expliquant qu'il était heureux de l'avoir dans son groupe et qu'Isco se sentait bien à Madrid. Sauf que l'entraîneur des Merengue n'a trompé personne puisqu'il avait tenu le même discours la saison dernière à propos d'un Gareth Bale qu'il ne supportait plus et qu'il a fini par envoyer en prêt à Tottenham.

Ce mardi, le père d'Isco, qui est également son agent, a confirmé que son rejeton voulait quitter le Real Madrid. Et qu'il souhaitait découvrir un autre championnat, histoire de couper court aux rumeurs d'un transfert au FC Barcelone, dont il est supporter depuis son toujours (son chien s'appelle Messi). Isco dehors après Bale, l'effectif du Real commence vraiment à ressembler à ce à quoi rêve Zidane !