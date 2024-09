Real Madrid Mercato : après Bellingham, une autre star anglaise en 2025 ?

A l'instar des Français, les Anglais ne sont pas réputés pour leur capacité à apprendre les langues étrangères. On se souvient que Gareth Bale s'est toujours refusé à parler espagnol avec ses coéquipiers malgré neuf années au Real Madrid (2013-22). Et Jude Bellingham, quand il a échangé avec Vinicius et Mbappé à la mi-temps du match à Majorque, l'a fait en anglais. Aussi, pour faciliter l'intégration des Britanniques, il vaut mieux en recruter plusieurs...

Alexander-Arnold sera libre en 2025

C'est ce que compterait faire le Real Madrid pour son joyau au milieu de terrain ! Selon la presse espagnole, la Maison Blanche souhaiterait attirer Trent Alexander-Arnold la saison prochaine. Le latéral droit de Liverpool sera en fin de contrat en juin et il pourrait débarquer gratuitement. Il n'a que 25 ans et un potentiel immense. Il viendrait pour concurrencer un Dani Carvajal qui a 32 ans. Ce serait un énorme coup pour le Real mais aussi pour Bellingham, qui s'entend très bien avec lui. Mais la tendance est plutôt à une prolongation à Liverpool, ville dont il est originaire et club dont il est supporter depuis toujours.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

👕 Votre maillot préféré ?

🤍🧡🩶

👉 @adidasfootbal pic.twitter.com/yv7kotgZU5 — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) September 7, 2024