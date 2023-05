Real Madrid - Mercato : après Joselu, Ancelotti cible un crack du calibre de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

À l'approche du mercato estival, le Real Madrid se montre particulièrement actif sur le marché des transferts puisque le club merengue aurait déjà bouclé les arrivées du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, le latéral gauche du Rayo Vallecano, Fran Garcia, et l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, Joselu.

Maintenant, Ancelotti veut Richarlison

Mais les Merengue ne voudraient pas en rester là cet été et viserait d'autres joueurs. Après la star de Tottenham, Harry Kane, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, voudrait un autre joueur des Spurs. Il s'agirait de Richarlison, joueur à qui le Paris Saint-Germain pensait en cas de départ de Kylian Mbappé l'été dernier et qui a marqué le plus beau but du dernier Mondial au Qatar. C'est ce qu'a annoncé le journaliste espagnol, Eduardo Inda, sur le plateau de l'émission El Chiringuito TV.

Fabien Chorlet

Rédacteur