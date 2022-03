Real Madrid, FC Barcelone, PSG : après le Clasico, Pérez a pris une énorme décision avec Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a vécu une véritable humiliation contre le FC Barcelone. Sans Karim Benzema, blessé, les merengues n’ont pas su être suffisamment dangereux pour inquiéter les Catalans et inscrire le moindre but. Ce match a poussé Florentino Pérez à prendre une décision concernant Haaland.

Selon la Cadena Ser, Florentino Pérez va tout tenter pour recruter Erling Haaland lors du mercato estival. Le président du Real a compris que son club était en grande difficulté offensive quand Benzema n’est pas là.

🚨🥇| Florentino Perez has realized that the team trembles when Benzema is missing. He will now push harder for Haaland. @La_SER pic.twitter.com/R4mo1dpR0k