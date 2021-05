Real Madrid - Mercato : après les Bleus, cap sur l’OL pour Benzema !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’annonce a fait l’effet d’une bombe mardi soir : Karim Benzema (33 ans) est de retour en équipe de France. Après s’être entretenu fin avril avec Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid l’a convaincu de le retenir pour la phase finale de l’Euro.

Un geste fort de la part du sélectionneur des Bleus salué unanimement par la presse sportive et qui pourrait entraîner une autre excellente nouvelle pour l’attaquant de 33 ans. Selon Todo Fichajes, tout serait enfin en ordre de marche pour une prolongation au Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à libérer Benzema en 2022 ?

Le bail en question s’étendrait jusqu’au 30 juin 2023 - soit un an de plus - avec un salaire maintenu en 2022 et une légère baisse de ses émoluments l’année suivante. À moins que Benzema ne décide alors de revenir à l’OL, une hypothèse qui serait clairement envisagée à l'heure actuelle. « Avec ce nouveau contrat, le Real Madrid lui permettrait de partir à l’été 2022 s’il désire revenir à l’OL, comme tout l’indique », assure le site espagnol spécialisé dans les transferts. Reste à voir si l'OL aurait les fonds pour se l'offrir.