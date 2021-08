Real Madrid - Mercato : après Mbappé, Ancelotti pourrait porter un autre coup fatal au PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

En fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé refuse de prolonger l'aventure avec le club de la capitale et se rapproche de plus en plus du Real Madrid.

En plus du natif de Bondy, le club merengue pourrait s'offrir un autre international français en la personne de Paul Pogba, à qui il reste lui aussi un an de contrat.

Un temps annoncé au PSG, le milieu de terrain de Manchester United, auteur de quatre décisives lors de la victoire samedi des Red Devils face à Leeds (5-1) pour le compte de la première journée de Premier League, devrait rejoindre la Casa Blanca gratuitement l'été prochain, selon les informations du Daily Star.

EXCLUSIVE: Paul Pogba decides on Man Utd exit plan with free transfer to Real Madridhttps://t.co/8AV8oyj6ex pic.twitter.com/v6x9YJ06ZO — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) August 15, 2021