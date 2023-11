Real Madrid - Mercato : après Vinicius et Rodrygo, une nouvelle prolongation officialisée !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

"Le Real Madrid CF et Camavinga ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029. Camavinga est arrivé au Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans, et au cours de ses deux premières saisons, il a remporté 6 titres. : 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Ligue, 1 Copa del Rey et 1 Supercoupe d’Espagne. À seulement 20 ans, il a déjà disputé 114 matchs en défendant le maillot du Real Madrid. Il a été nommé pour le Golden Boy en 2021 et 2022, et pour le Trophée Kopa en 2022 et 2023", peut-on lire sur le communiqué de la Maison Blanche.

Podcast Men's Up Life