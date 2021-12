Real Madrid - Mercato : aucune recrue attendue en janvier ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception de l'Athletic Bilbao, en match en retard de la 9e journée de Liga, Carlo Ancelotti a été interrogé sur d'éventuels besoins pour le mercato hivernal. Mais l'entraîneur merengue ne veut recruter aucun joueur cet hiver, préférant attendre l'été prochain.

"Je pense qu'en général, il faut travailler en été. Les ajustements que vous faites en janvier sont des ajustements que je n'aime pas trop parce que cela signifie que quelque chose s’est mal passé en été. Nous n'avons pas besoin d'améliorer l'équipe en janvier. S'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux et veulent partir, on peut y réfléchir, mais des arrivées, non. L'équipe est bien constituée et nous pouvons rivaliser jusqu'au bout", a expliqué Carlo Ancelotti devant la presse.