Real Madrid - Mercato : Bale déjà prêt à lâcher Ancelotti pour rejoindre CR7 et Messi ?

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Délaissé par Zinedine Zidane, Gareth Bale s’en est allé trouver du temps de jeu en prêt dans son ancien club, Tottenham. Le coach français ayant quitté le Real Madrid, la question qui se pose désormais est que faire de lui ? Faut-il laisser une chance à l’international gallois ? Celui qui vient tout juste de souffler ses 32 bougies n’est pas épargné par les blessures à répétition, de quoi faire douter Carlo Ancelotti.

Un avenir aussi en MLS pour Bale ?

Selon les informations du journal AS, Bale aurait pour objectif de disputer le mondial 2022 au Qatar. Ainsi, le Gallois étudierait la piste d’un départ en Major League Soccer, dès cet hiver, afin d’arriver en forme pour un mondial qui se déroulera entre fin novembre et mi-décembre. Pour rappel, le championnat américain a un calendrier différent de ceux qui se déroulent en Europe puisqu’il se termine en novembre. Destination très prisée des stars, les Etats-Unis intéressent de plus en plus. Même des superstars telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient se laisser convaincre de se relancer en fin de carrière dans un championnat en plein développement avec souvent à la clé des salaires intéressants.

Gareth Bale prévoit déjà de quitter le Real Madrid en plein milieu de la saison https://t.co/E4vbu1Okwu — Foot Mercato (@footmercato) July 19, 2021