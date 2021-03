Real Madrid - Mercato : Bale pourrait plomber le recrutement de Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Prêté cette saison à Tottenham, Gareth Bale devrait retourner en juin au Real Madrid, où il lui restera une année de contrat. Selon The Mirror, les Spurs n'auraient aucunement l'intention de le recruter définitivement. Plus problématique encore pour les champions d'Espagne, le Gallois ne fera aucun cadeau. Entendez par là qu'il refusera toute révision à la baisse de son salaire de 34 M€ annuels brut. Et cela risque d'avoir de très lourdes conséquences sur le recrutement du Real…

La Liga encadre la masse salariale des clubs espagnols

En effet, contrairement à ce que veulent faire croire certains journalistes français, les clubs espagnols n'ont pas les coudées franches au niveau économique. La Liga impose un encadrement sévère de la masse salariale, qui dépend du budget. Le Real Madrid ne peut pas proposer plusieurs très gros salaires. Surtout en ces temps de crise économique liée à la pandémie.

Si Gareth Bale reste, sachant que Luka Modric, Toni Kroos ou Eden Hazard seront encore là, alors le Real Madrid ne pourra pas offrir des émoluments galactiques à Kylian Mbappé, par exemple. Déjà qu'il va avoir bien du mal à trouver 200 M€ pour convaincre le PSG de le lâcher, l'opération s'annonce décidément très mal !