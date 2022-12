Real Madrid - Mercato : Benzema a fait recaler un ancien crack du LOSC !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Prépondérant dans l'obtention du premier titre de champion d'Italie du Milan depuis 2011 avec ses 11 buts et 10 passes décisives en 34 matches, Rafael Leao est reparti sur les mêmes bases cette saison (6 et 5). Et en plus, l'homme à l'éternel sourire a déjà scoré deux fois à la Coupe du monde avec le Portugal. Autant dire, donc, que la liste de ses prétendants va continuer de s'allonger, lui pour qui Chelsea est prêt à toutes les folies. Et que les dirigeants rossoneri souhaitent prolonger, alors que son contrat prendra fin en 2024. Tout le monde le voudrait sauf... le Real Madrid.

En effet, selon Marca, la Maison Blanche s'est vu offrir les services de l'ancien Lillois par son agent, Jorge Mendes. Mais Florentino Pérez n'a pas donné suite. C'est que Leao joue dans le couloir gauche au Milan et que celui-ci est déjà occupé par Vinicius Jr au Bernabeu. Et dans l'axe, son autre poste, il y a Karim Benzema. Et comme il faudrait une centaine de millions pour le faire partir de Milan l'été prochain, pas question d'en faire un remplaçant. Leao à Madrid, c'est no gracias !