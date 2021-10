Real Madrid - Mercato : Benzema a trouvé mieux que l’OL après Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Benzema direction la MLS ? Pas pour tout de suite selon ses dires. L’attaquant du Real Madrid s’est confié à ESPN sur son avenir, lui qui semble pour l’instant vieillir comme du bon vin, meilleur années après années. « Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe. Tout dépend de ce que je ressens physiquement. Je ne forcerai jamais les choses. J'ai 33 ans ; je vais en avoir 34 en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum ».

Néanmoins, Karim Benzema ne cache pas son attrait pour les Etats-Unis. L’ancien Lyonnais interrogé sur une éventuelle pige en MLS n’a pas fermé la porte. « J'aime les États-Unis. Le football y est de mieux en mieux. Mais est-ce que je vous dis que je vais signer là-bas ? Pour l'instant, je suis à Madrid » a-t-il lâché à ESPN. Une nouvelle qui risque de compliquer un éventuel retour de Benzema à l’OL comme évoqué par le passé.

Karim Benzema to ESPN: “I will turn 34 in December. I continue to play, I feel better and better, so I have to continue. I like the USA. Football is getting better and better there. But am I telling you I will sign there? Right now, I am in Madrid”. @LaurensJulien ⚪️ #RealMadrid