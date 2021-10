Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce n'est pas un secret : l'OL – Juninho en tête – caresse l'espoir de récupérer Karim Benzema à l'horizon 2023, à la fin de son contrat au Real Madrid. Si l'envie du natif de Bron et celle du club rhodanien semblaient mutuelle, il est encore possible que Benzema, qui n'a rien planifié pour la suite de sa carrière, se détourne de son club de cœur pour boucler la boucle ailleurs.

« La MLS ? J'aime les Etats-Unis »

Dans l'entretien qu'il a accordé à ESPN ce jeudi, « KB9 » a laissé entendre qu'il ne se prenait pas la tête : « Je prends année après année. Tant que j'ai ce désir, cette joie et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe. Tout dépend de ce que je ressens physiquement. Je ne le forcerai jamais. J'ai 33 ans, j'aurai 34 ans en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum ».

Quant à la possibilité de finir en MLS, Karim Benzema ne l'exclut pas totalement : « J'aime les États-Unis. Le football s'améliore de plus en plus là-bas. Mais est-ce que je vous dis que je signerai là-bas ? En ce moment, je suis à Madrid », a conclu l'attaquant de l'équipe de France, qui, en premier lieu, aspire à profiter un peu de Kylian Mbappé au Real avant de plier bagage...