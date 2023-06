Real Madrid - Mercato : c'est fait pour Jude Bellingham !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Avec cette arrivée, les Merengue poursuivent le rajeunissement de leur milieu de terrain. Après Casemiro, parti l'été dernier à Manchester United et remplacé par Aurélien Tchouaméni, Bellingham est appelé à prendre la relève de Toni Kroos, qui a prolongé d'une saison, jusqu'en 2024. L'Allemand a douze mois pour passer le témoin à l'Anglais, dont le jeu est sensiblement différent, davantage dans la percussion que dans l'orientation. Après cette arrivée, les dirigeants madrilènes vont pouvoir se concentrer sur la succession de Karim Benzema en attaque.

La saison 2022-23 du Real Madrid

🚨 Jude Bellingham to Real Madrid, here we go! Agreement in place with Borussia Dortmund. It’s done deal.



Fee: €100m plus add-ons.



Bellingham will sign six year deal valid until June 2029 agreed in April.



Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. pic.twitter.com/0HFT9CUs15