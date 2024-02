Real Madrid Mercato : ça s’agite pour l’avenir de Kroos et Modric !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid poursuivra-t-il avec ses papys du milieu la saison prochaine ? Pour Toni Kroos (34 ans), on en prend le chemin. Si l’Allemand restait évasif sur la possibilité de rester une année de plus chez les Merengue, ses récentes prestations et son retour en sélection pour jouer l’Euro 2024 l’auraient convaincu de prolonger l’aventure.

Kroos va prolonger, plusieurs clubs chauds pour Modric

Selon le bien renseigné Edu Aguirre, dans l’émission El Chiringuito, Toni Kroos aurait « décidé de rester une année de plus » au Real Madrid. Une décision qui devrait être facilement entérinée par Florentino Perez.

En revanche, concernant Luka Modric (38 ans), on se dirige bel et bien vers un départ malgré la volonté de Carlo Ancelotti de conserver le Croate une année de plus. Outre le Dinamo Zagreb, l’Inter Miami, Al-Ahli, Al-Hilal et Al-Nassr auraient tous prévus de faire une offre l’été prochain à l’issue du contrat du Ballon d’Or 2019 selon le journaliste turc Ekrem Konür.

