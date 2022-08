Real Madrid - Mercato : Chelsea a envoyé un signal fort à Florentino Pérez pour l'une de ses cibles

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole affirme que le Real Madrid est en ordre de marche pour attaquer la saison, dont le coup d'envoi officiel pour lui sera donné mercredi avec la Supercoupe d'Europe. Florentino Pérez et ses conseillers ne veulent plus qu'une recrue : un remplaçant à Karim Benzema. Plusieurs noms ont filtré, dont celui du Niçois Amine Gouiri, qui n'est pourtant pas un véritable avant-centre.

Mais il est également question de Timo Werner. L'attaquant allemand est poussé vers la sortie à Chelsea, où il n'est pas parvenu à s'imposer ces deux dernières saisons. Les Blues ne comptent tellement plus sur lui que Thomas Tuchel ne l'a pas retenu dans le groupe s'étant imposé hier à Everton (1-0) en ouverture de la Premier League ! Le message est clair pour ses courtisans. Mais le Real Madrid est loin d'avoir gagné la partie le concernant car Werner est actuellement plus proche d'un retour au RB Leipzig que d'un billet pour la Maison Blanche.

Re: Timo Werner



Timo very close to RB Leipzig now…



Real Madrid still with a tiny chance