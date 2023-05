Real Madrid - Mercato : Chelsea lorgne un protégé d'Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

On aurait pu penser que Chelsea allait se calmer au niveau des achats mais il semblerait que les poches de son actionnaire majoritaire Todd Boehly sont sans fond... En effet, les Blues auraient encore l'intention de renforcer un effectif déjà XXL cet été. Cela pour satisfaire leur nouveau manager, Mauricio Pochettino, qui a déjà fort à faire avec cette armée mexicaine qu'il doit transformer en collectif huilé. Et leur cible, selon Defensa Central, serait rien de moins que Federico Valverde !

Ce sera un milliard pour l'avoir...

L'une des nouvelles pistes, révélée par Defensa Central, mène au Real Madrid et plus particulièrement à Federico Valverde. L'Uruguayen de 24 ans serait la priorité du club londonien pour stabiliser son milieu de terrain. Cependant, l'ancien du Penarol est très attaché à la Maison Blanche et vice-versa. Celle-ci n'aurait aucune intention de négocier pour son joueur et la seule option pour Chelsea pour le recruter serait de verser le milliard d'euros de sa clause libératoire. Pas gagné...

Pour résumer Dans sa frénésie d'achats, Chelsea vise désormais un titulaire du Real Madrid : Federico Valverde. Mais le milieu uruguayen de 24 ans est très attaché aux Merengue et il est peu probable que la Maison Blanche accepte de le laisser partir.

