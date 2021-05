Real Madrid - Mercato : Chelsea va accélérer l'arrivée de Camavinga (Stade Rennais)

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Suivi avec insistance par de nombreux grands clubs européens, dont le Real Madrid et le Bayern Munich, ainsi que par le PSG, Eduardo Camavinga n'est pas encore parti de Rennes. C'est ce qu'a déclaré Nicolas Holveck à Ouest-France : "On n’a pas du tout renoncé à le faire prolonger, malgré l’intérêt des grands clubs. Eduardo Camavinga est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu’il n’a pas pris de décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c’est tout sauf un menteur".

Le Real Madrid le veut dès cet été

Ce n'est pas un menteur, mais il existe tout de même des offres susceptibles de faire tourner la tête. Selon Marca, le Real Madrid serait disposé à en formuler une cet été pour le jeune international. Et cela à cause de… Chelsea ! En effet, l'élimination des Merengue par le club anglais en demi-finales de la Champions League a montré un certain déficit au milieu de terrain.

Un déficit que les dirigeants espagnols pensent pouvoir combler avec Camavinga. Ce qui est bizarre, c'est que Marca parle de "muscles". Or, Camavinga est certes dans le registre de la percussion, mais davantage par sa technique que par son physique. Mais le Real Madrid doit déjà le savoir et l'important dans cette information, c'est que les champions d'Espagne veulent recruter le Rennais dès cet été.