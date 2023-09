Real Madrid - Mercato : City va envoyer du lourd pour éloigner Haaland des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La participation de Rafaela Pimenta à El Chiringuito cette semaine n'est pas passée inaperçue en Angleterre. L'argent d'Erling Haaland a déclaré au sujet d'un intérêt du Real Madrid pour l'attaquant norvégien : « Je pense que tout le monde parle beaucoup. C’est trop tôt. Ça ne me parait pas très élégant de parler d’un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important c’est que nos joueurs aient la sensation d’avoir leur destin entre leurs mains. C’est très important ». Le journaliste José Alvarez ajoutait que Haaland signerait « plus tôt que tard au Real Madrid ».

Plus de 30 M€ de salaire annuel

Manchester City a pris bonne note de ces déclarations. L'intérêt du Real Madrid pour le Norvégien n'est pas nouveau. Mais le club anglais n'a pas l'intention de lâcher son buteur vedette, arrivé il y a seulement un an et qui a remporté le triplé Champions League-Premier League-FA Cup. Selon AS, les Citizens seraient prêts à offrir plus de 30 M€ de salaire annuel à leur joueur pour l'inciter à prolonger. Sera-ce suffisant pour détourner Haaland du Real ?

🇳🇴 Pour éloigner Haaland du Real Madrid en vue de 2024, Manchester City veut faire du Norvégien le joueur le mieux payé de Premier League :



💰 +30M€ par saison (hors bonus).



-- AS / presse anglaise pic.twitter.com/2BGy7BXfMj — Real France (@realfrance_fr) September 3, 2023

