Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre à venir pour Benzema ?

Ce lundi, Relevo a annoncé que le Real Madrid soupçonnerait Karim Benzema d'envisager une offre saoudienne de 200 millions d'euros et de penser à quitter le club merengue cet été.

Benzema se rapproche d'un départ du Real Madrid

Une information confirmée par le journaliste de Marca, José Félix Díaz, qui croit savoir que l'attaquant français, dont la prolongation jusqu'en juin 2024 n'en finit plus de traîner en longueur, serait plus proche de quitter la Casa Blanca que de rester. Mais la décision de l'ancien Lyonnais ne serait pas encore prise à 100%. Donc, tout serait encore possible pour l'avenir de KB9, qui a été élu ce dimanche meilleur joueur français évoluant à l'étranger de la saison 2022-2023.

Pour résumer Karim Benzema, qui aurait entre les mains une offre de 200 millions d'euros venue d'Arabie saoudite, serait plus proche d'un départ du Real Madrid cet été que d'une prolongation.

