Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir d'Haaland !

Alors que le Real Madrid rêve de s'offrir Erling Haaland à l'été 2024, soit au moment où il disposera d'une clause libératoire dans son contrat, la date de l'activation de cette clause pourrait être repoussée d'un an.

Haaland pas disponible avant l'été 2025 ?

En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, la clause libératoire d'Erling Haaland serait liée au contrat de son entraîneur, Pep Guardiola. Et comme le technicien espagnol a récemment prolongé son contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2025, cela voudrait donc dire que l'activation de la clause libératoire de l'ancien joueur du Borussia Dortmund devrait avoir lieu à l'été 2025, et non à l'été 2024. S'ils veulent recruter Erling Haaland avant 2025, les dirigeants du Real Madrid vont donc devoir s'entendre avec leurs homologues de Manchester City sur les bases d'un transfert.

