Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Depuis hier, Cristiano Ronaldo, 37 ans, est un joueur libre. Un statut incroyable pour une superstar de son rang. Mais après l'interview au vitriol accordée à Piers Morgan pour critiquer son club, ses entraîneurs et ses partenaires, il ne pouvait en aller autrement. Manchester United et le quintuple Ballon d'Or ont trouvé la meilleure solution, celle qui écornera le moins leur image. Mais reste désormais la question la plus importante : où va bien pouvoir rebondir l'attaquant, dont personne n'a voulu durant l'été ?

Il semblerait que Newcastle soit le mieux placé, grâce à son investisseur saoudien, qui offrirait 300 M€ au Portugais pour jouer chez les Magpies puis dans un club de la péninsule arabique. Le Real Madrid, lui, a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un retour. Pourtant, un sondage organisé par le site Bernabeu Digital montre que les supporters ne sont pas de cet avis. Ils étaient 69,95% sur les coups de 18h à être pour que le meilleur buteur de l'histoire de leur club fasse un deuxième passage après celui de 2009-18. Une pige de six mois pour suppléer un Karim Benzema pas épargné par les blessures depuis septembre. Florentino Pérez écoutera-t-il la vox populi ?