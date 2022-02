Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo va coûter une recrue de talent au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Bruno Genesio a récemment souri de la rumeur Endrick (15 ans) au Stade Rennais. L’entraîneur des Rouge et Noir a raison de prendre celle-ci à la rigolade tant le prodige brésilien semble se rapprocher du Real Madrid.

Interrogé récemment par le quotidien madrilène Marca, le milieu offensif de Palmeiras a déclaré sa flamme au Real Madrid, où il rêve de jouer à l’avenir pour marcher dans les traces de son idole Cristiano Ronaldo (Manchester United, 36 ans).

« C’est un club que j’aime beaucoup à cause de Cristiano Ronaldo, que j’ai toujours suivi, avec les quatre trophées de la Ligue des champions qu’il y a remportés. J’aime beaucoup le Real Madrid à cause de Cristiano, même si j’ai aussi consulté une partie de leur histoire et c’est une très bonne équipe, a-t-il reconnu. C’est très gratifiant pour moi de savoir qu’ils me regardent et voient mes matchs. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela. Je dois faire plus, ce n’est pas encore assez bien, je dois donner plus. J’ai encore du chemin à faire. »

