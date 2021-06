Real Madrid - Mercato : une figure de l’OM et de l'OL avec une autre du LOSC dans les valises d’Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Six ans après son limogeage, Carlo Ancelotti fait son retour sur le banc du Real Madrid. L'entraîneur italien, qui quitte donc son poste de manager d'Everton, succède à Zinédine Zidane. "Le Real Madrid C. F. annonce que Carlo Ancelotti sera le nouvel entraîneur de la première équipe pour les trois prochaines saisons. Demain (aujourd'hui), la cérémonie de signature du protocole aura lieu avec le président Florentino Pérez au Real Madrid City. Plus tard, Carlo Ancelotti apparaîtra à 18h00 devant les médias lors d'une conférence de presse", peut-on lire sur le communiqué du club merengue.

Ancelotti revient avec Pintus, Campos attendu

Luis Campos Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du journal espagnol El Mundo, l'ancien coach du Paris Saint-Germain devrait emmener dans ses bagages le préparateur physique italien, Antonio Pintus, passé par l'Olympique de Marseille entre 2010 et 2012 puis par l'Olympique Lyonnais en 2016. Par ailleurs, Luis Campos, qui a quitté le LOSC en décembre 2020, devrait devenir le nouveau directeur sportif de la Casa Blanca, à en croire les informations de Nicolò Schira.

