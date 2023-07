Real Madrid - Mercato : deux cadors européens s’arrachent Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid l'été dernier pour 100 millions d'euros. Après une saison mitigée, alternant éloges et critiques, l'ancien Girondin pourrait à nouveau faire ses valises

AS révèle en effet que Liverpool serait intéressé par le Madrilène. Les Reds doivent faire face aux départs de Jordan Henderson, Fabinho et probablement celui de Thiago Alcantara. Aurélien Tchouaméni pourrait également rejoindre la Bundesliga. Sport1 dévoile que Thomas Tuchel aurait fait du Madrilène sa priorité au milieu de terrain, au Bayern Munich. Malgré l'intérêt de ces deux cadors européens, le joueur, lui, voudrait rester au Real Madrid, où Carlo Ancelotti envisagerait d'aligner un milieu à quatre avec Valverde, Camavinga, Bellingham et lui...

🚨💣 Bayern Munich and Liverpool want Tchouaméni but the player is NOT interested and will REJECT any advances. @diarioas pic.twitter.com/sBF621Z9Yz