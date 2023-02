Real Madrid - Mercato : deux joueurs prolongés et une révélation du Mondial ciblée ?

En plus de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, le Real Madrid aurait un nouveau dossier chaud à gérer pour le mercato estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait Josko Gvardiol dans sa short-list. Véritable révélation de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar, le défenseur de Leipzig dispose d’une très belle cote sur marché. Le journaliste italien explique cependant qu’il n’y aurait pas négociations à l’heure actuelle.

Sur le plan des prolongations, Florentino Pérez et son équipe ont beaucoup de boulot avec celles de Karim Benzema, Luka Modric ou encore Toni Kroos. Cependant, il n’y aurait pas que les cadres qui seraient dans les petits papiers des dirigeants madrilènes. Le Real Madrid négocierait pour prolonger Dani Ceballos et Marco Asensio encore d’après les informations de la même source.

🚨🎖️| Real Madrid have Gvardiol on their list for the summer. It’s too early to speak about negotiations but he’s a player they are following. @FabrizioRomano pic.twitter.com/iRY2nmEaQb