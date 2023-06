Real Madrid - Mercato : deux nouveaux départs se précisent !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Être dans l’effectif du Real Madrid est une chose, jouer en est une autre. Selon les informations d’AS, Lunin et Odriozola pourraient quitter le Real Madrid pour obtenir plus de temps de jeu. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2024, l’heure est probablement à la vente explique le quotidien sportif espagnol.

Des opérations qui intéressent également les dirigeants madrilènes car c’est certainement l'été le plus mouvementé de ces quatre dernières années dans le club de la capitale espagnole. Avec l’arrivée de Jude Bellingham et la possible arrivée d’un numéro 9 comme Kylian Mbappé, le Real Madrid se doit de faire des économies…