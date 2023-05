Real Madrid - Mercato : deux prolongations et une recrue star bouclées la semaine prochaine ?

Le Real Madrid aurait trois priorités au mercato estival : un avant-centre, un latéral droit et un milieu de terrain. Pour le poste en attaque, Harry Kane serait l’élu pour venir concurrencer Karim Benzema, au yeux de la direction, mais aussi du staff merengue. Comme latéral droit, le journaliste de SPORT1 Kerry Hau croit savoir que le Real Madrid serait enfin prêt à relancer la piste Joao Cancelo, qui stagne au Bayern Munich et rêve de signer à la Casa Blanca.

Les discussions pourraient prendre un tournant décisif la semaine prochaine. Dans le même temps, Fabrizio Romano laisse entendre que les prolongations de contrat de Toni Kroos et de Luka Modric devraient être annoncées ces prochains jours. Le compte à rebours a commencé.

🚨🎖| Real Madrid will announce the renewals of Modrić and Kroos in the next few days. @FabrizioRomano pic.twitter.com/B4pVmF13Mq