Real Madrid - Mercato : deux signatures déjà actées avant l'annonce de Mbappé ?

Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision pour son avenir ce dimanche, soit le lendemain du dernier match de la saison du Paris Saint-Germain face à Metz. On saura donc enfin s'il prolonge avec le PSG ou s'il rejoint librement le Real Madrid cet été. En attendant, la Casa Blanca aurait bouclé la prolongation de contrat de Vinicius Junior et la signature d'Antonio Rüdiger.

En effet, selon les informations d'O Globoesporte, l'ailier gauche brésilien et le club merengue seraient tombés d'accord pour prolonger leur aventure commune jusqu'en juin 2028. L'officialisation devrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, qui aura lieu samedi prochain.

De son côté, Antonio Rüdiger a confirmé ce vendredi son départ de Chelsea dans une longue lettre publiée sur son site officiel."Je n'aime pas les adieux. Mais je vais essayer de rendre celui-ci spécial, du fond du cœur. En fait, je dois vous raconter une histoire avant de vous raconter une histoire. C'est mon côté africain. Nous devons prendre notre temps." Sauf retournement de situation, le défenseur central allemand devrait désormais s'engager avec le Real Madrid dans les prochaines semaines.

