Real Madrid - Mercato : double coup de théâtre pour l’avenir de Vinicius !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

« La possibilité de claquer la porte a été transmise à Vinicius, le joueur est à la limite », confirme Sport. Fabrizio Romano, lui, ne confirme rien du tout et affirme même tout l’inverse. « Vinicius Júnior n'envisage absolument pas de quitter le Real Madrid malgré les récentes rumeurs, a expliqué le spécialiste des transferts sur Twitter. Le sentiment des proches de Vini est qu'il ne veut que rester et vaincre le racisme en Espagne. Pas d'autre voie. De plus, un nouvel accord à long terme a déjà été signé il y a des mois. » Cette nuit, le journaliste Marco Benito a confirmé dans l'émission El Chiringuito ce nouveau bail signé par le Brésilien.

Understand Vinicius Júnior is absolutely not considering to leave Real Madrid — despite recent reports. 🚨⚪️🇧🇷 #Real



Feeling of those close to Vini is that he only wants to stay and beat racism in Spain. No other way.



Also, new long term deal has already been signed months ago. pic.twitter.com/KP7sK2eiuZ