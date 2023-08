Real Madrid - Mercato : en attendant Mbappé, un Français espère prolonger

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Quand on associe joueur français et Real Madrid, on pense en priorité à Kylian Mbappé, dont le feuilleton s'étale en longueur depuis plus d'un an. Ou d'Eduardo Camavinga, qui n'en finit plus de surprendre par sa polyvalence, ou d'Aurélien Tchouaméni. Mais Ferland Mendy est toujours merengue. Et selon Bernabeu Digital, alors que sa direction aimerait qu'il s'en aille cet été, le latéral gauche serait plutôt enclin à prolonger.

Prêt à rester coûte que coûte

Mendy est sous contrat jusqu'en 2025 et il sait que s'il ne prolonge pas dans l'année, il sera vendu l'été prochain. Il sait également que Florentino Pérez lorgne Alphonso Davis (Bayern Munich) et que ses blessures ne plaident pas en sa faveur. Mais selon BD, il serait vraiment déterminé à rester afin de gagner sa place coûte que coûte. Quitte à faire quelques concessions financières.

