Real Madrid - Mercato : en plus de Vinicius, Pérez a une autre priorité offensive en tête !

Si sa prolongation jusqu’en juin 2027 ou 2028 est dans les tuyaux depuis de longs mois, Vinicius Junior n’a toujours pas signé son nouveau contrat avec le Real Madrid. En plus de celle de l'ailier gauche brésilien, le club madrilène devrait bientôt avoir une autre prolongation de poids à gérer.

Et pour cause, les dirigeants merengue devraient entamer très prochainement les négociations avec Rodrygo pour prolonger son contrat, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. L'ancien joueur de Santos, arrivé à l'été 2019 dans la capitale espagnol contre 45 millions d'euros, est actuellement lié jusqu'en juin 2025 avec la Casa Blanca. Une prolongation jusqu'en juin 2028 a récemment été évoqué.

🚨Real Madrid will start negotiations to extend the contract of Brazilian star Rodrygo.

🇧🇷 #HalaMadrid ⚪ #RM pic.twitter.com/119c5Z0Apv