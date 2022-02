Real Madrid - Mercato : feu vert pour la signature du meilleur allié de Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid s’active déjà pour préparer la saison prochaine. Alors que le dossier Mbappe est la priorité du club merengue, Florentino Perez va tenter de boucler une signature pour de nombreuses années.

Fabricio Romano annonce, sur son Twitter, que le Real Madrid va offrir dans les prochains mois un nouveau contrat à Vinicius Jr. Une prolongation qui irait jusqu’en juin 2027 et qui aurait été validée par tout le monde en interne, Florentino Pérez inclus. Une bonne initiative quand on voit à quel point le brésilien est important au Real Madrid et complice avec Karim Benzema.

Real Madrid will offer Vinícius Júnior a new contract in the coming months, as expected. Everyone in the club approves a long-term contract for the Brazilian star, including Florentino Perez. ⚪️🇧🇷 #RealMadric



