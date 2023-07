Real Madrid - Mercato : Florentino Pérez chamboule tout pour recruter !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid joue les premiers rôles européens tous les ans. Connu à une époque pour avoir une équipe de galactique, c’est désormais différent. Florentino Pérez chamboule tout pour recruter.

Des cibles qui ont changé

Le Real Madrid continue de vouloir attirer les meilleurs joueurs. Si à une époque le Real payait cher pour les avoir, aujourd’hui la stratégie a changé pour Florentino Perez. "Les clubs anglais ont tellement d'argent que le Real Madrid s'est rendu compte que son pouvoir n'était plus le même. Ils ont décidé de faire des paris sur des jeunes.", confiait hier Fred Hermel sur RMC. Le Real souhaite recruter des joueurs pour qu’ils deviennent des stars en tant que Merengue et non plus recruter des joueurs déjà stars.

