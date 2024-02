Real Madrid Mercato : Florentino Pérez déjà remonté contre le clan Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis dix jours, il est acquis que Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG. Et qu'il a de très grandes chances de poursuivre sa carrière au Real Madrid, le club de ses rêves. Mais même si les deux parties sont proches d'un accord contractuel, il reste quelques points à négocier. Selon El Chiringuito, la Maison Blanche proposerait 15 M€ de salaire net annuel, une grosse prime à la signature (40 M€ selon le média espagnol... 150 M€ d'après la BBC) et seulement 20% des futurs droits d'image alors que c'est 50% chez les autres Merengue.

Des négociations avec des clubs anglais qui passent mal

Mais Mbappé, qui a touché le pactole en prolongeant avec le PSG en mai 2022, espère obtenir plus. Et selon Bernabeu Digital, ses proches utiliseraient la ficelle de la concurrence pour inciter le Real Madrid à revoir son offre à la hausse. Ainsi, le rendez-vous avec des dirigeants de Manchester City serait avéré et n'aurait eu d'autre intérêt que de faire réfléchir Florentino Pérez. Mais c'est le contraire qui s'est produit : le président merengue serait remonté contre les proches de l'attaquant. Mais pas au point de remettre en cause l'arrivée de Kylian Mbappé au Bernabeu...

El último movimiento de Mbappé para apretar al Real Madrid https://t.co/F4ZGU9g4Zg — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 20, 2024

