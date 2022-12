Real Madrid – Mercato : Florentino Perez recrute l'héritier de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si Florentino Perez a exclu le retour de Cristiano Ronaldo (37 ans) au Real Madrid et qu'il y a de très fortes chances que le Portugais rebondisse en Arabie Saoudite à Al-Nassr, la dynastie CR7 n'est pas complètement terminée chez les Merengue.

En effet, d'après La Razon et Defensa Central, le Real Madrid fait le forcing pour récupérer Cristianinho... le fils de Cristiano Ronaldo, lequel a lui aussi quitté Manchester United en novembre dernier.

Selon les médias ibériques, Cristiano Ronaldo Jr (12 ans) demeure très apprécié des recruteurs de la Castilla du Real Madrid, où il a fait ses premiers pas plus jeune avant de rejoindre, dans le sillage de son père, la Juventus (où il a enquillé les buts) et donc les Red Devils. Certains annoncent même qu'il est déjà ok pour intégrer les U14 de la Maison blanche.