Real Madrid - Mercato : Pérez prêt à chiper six pépites à l'ennemi juré ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid continue sa stratégie très offensive sur le recrutement. Si Bellingham, Fran Garcia et Joselu sont arrivés chez les professionnels, ça bouge également chez les jeunes. Quitte à attaquer le voisin rouge et blanc.

Des Colchoneros au Real

Le journal Marca annonce que six jeunes joueurs de l’Atlético vont rejoindre le Real Madrid : Ariel Nkhoge (international U16 espagnol, l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération), les frères Alameda (Nacho et Jaime), Noath Pérez et Íñigo Fresco d’Alevín. On souhaite à tous ces joueurs en devenir des destins à la Théo Hernandez ou Alvaro Morata.