Real Madrid – Mercato : friction en vue entre Zinédine Zidane et Florentino Perez ?

En ce début de saison, Zinédine Zidane est agacé. S'il avait bien conscience que l'été 2020 devait être un Mercato de ventes de joueurs afin de remettre les comptes dans le vert en prévision d'un été 2021 qui s'annonce épique (Mbappé, Haaland, Camavinga, Pogba...), le Français espérait quand même pouvoir faire une ou deux retouches.

Benzema condamné à être le seul 9 de l'équipe ?

Comme le rapporte AS, le Ballon d'Or 2018 estimait nécessaire d'aller chercher un attaquant supplémentaire pour épauler Karim Benzema, lui qui ne souhaitait ni faire confiance au flop Luka Jovic ni aux anciens joueurs de la Castilla Borja Mayoral ou Mariano Diaz. Problème : Florentino Perez ne l'entendrait pas de cette oreille.

Le président du Real Madrid aurait signifié à son coach qu'aucun buteur ne débarquerait d'ici au 5 octobre et que Zidane, qui vient en plus de perdre Gareth Bale (prêté à Tottenham) devra faire avec les moyens du bord sans doublure à Karim Benzema. Il n'y a plus qu'à espérer que l'ancien Lyonnais, 33 ans en décembre prochain, ne se blesse pas...