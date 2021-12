Real Madrid - Mercato : Gareth Bale sait déjà où il va rebondir en juin

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus que sept mois et Florentino Pérez sera débarrassé de son plus gros fiasco. Le président du Real Madrid avait misé plus de 100 M€ sur Gareth Bale à l'été 2013, pensant avoir mis la main sur un futur Ballon d'Or. Au lieu de quoi, pour plus de 30 M€ de salaire annuel, il a eu droit à un joueur plus intéressé par le golf que par son métier, régulièrement blessé et pas enclin à faire le moindre compromis. Bien sûr, Bale a inscrit quelques buts importants, comme son doublé en finale de Champions League 2018. Mais pour un moment de bonheur, il y en a eu dix énervants.

Mais tout cela est donc sur le point de se terminer. Pérez aurait bien voulu que son joueur aille voir ailleurs dès cet été, ce qui lui aurait offert plus de latitude pour recruter. Mais Bale est resté et il n'a plus joué depuis août à cause d'une blessure. D'ici juin, il devrait continuer à jouer les intermittents du spectacle avant d'aller voir ailleurs. Selon le journaliste anglais Ekrem Nokrour, Tottenham l'accueillera les bras ouverts. Le manager des Spurs, Antonio Conte, est enthousiaste à l'idée de le récupérer et le conseil d'administration du club a déjà donné son aval. Déjà prêté dans son ancien club la saison dernière, Gareth Bale y avait inscrit 16 buts. Un total qui ferait rêver le Real Madrid aujourd'hui…