Real Madrid - Mercato : grosse concurrence pour la dernière lubie de Pérez

Imaginez une équipe du Real Madrid qui aurait un ailier droit aussi fort que Vinicius Jr à gauche. Le danger viendrait de partout et Karim Benzema (ou son successeur) se régalerait. Ce rêve, Florentino Pérez doit le faire. Et selon la presse espagnole, il a trouvé son bonheur du côté de Villarreal avec Samuel Chukwueze. Le 8 avril, le Nigérian avait réalisé un petit festival au Bernabeu, inscrivant un doublé de toute beauté lors de la victoire 3-2 du Sous-Marin Jaune. Percutant, vif, adroit devant le but, Chukwuese avait fait du Vinicius Jr.

La Premier League est attractive pour les Nigérians

Selon Transfermarkt, la cote du joueur de 23 ans, formé à Villarreal, serait de 20 M€. Et il devrait être transféré cet été puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2024 et pourrait donc partir libre d'ici un an. Le Real Madrid s'est positionné pour le recruter mais il n'est pas le seul. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, Arsenal, Liverpool et West Ham sont également sur le coup. C'est surprenant pour les Reds qui ont déjà un compartiment offensif très fourni mais le danger est réel pour le Real vu l'attractivité de la Premier League pour les joueurs nigérians...

🚨Arsenal, Liverpool, West Ham and Real Madrid have all made Villarreal's Nigerian winger Samuel Chukwueze a target in the summer transfer window. 🇳🇬 🔴#AFC🔴#LFC⚒️#WHUFC ⚪#HalaMadrid https://t.co/DmnXm3KyPm pic.twitter.com/E5MsV0dk2h — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 25, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur