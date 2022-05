Real Madrid - Mercato : Haaland à City, le FC Barcelone en rit encore, le PSG beaucoup moins

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C’est clairement l’information mercato de la semaine : Erling Haaland (21 ans) a signé à Manchester City jusqu’en 2027 après avoir passé sa visite médicale avec succès en Belgique. L’attaquant norvégien gagnera là-bas environ 30 millions d’euros annuel, une première en Angleterre.

Pour en arriver là, les Cityzens ont envoyé Josep Guardiola au feu mais ont aussi pu compter indirectement sur Kylian Mbappé. La signature attendue de l’attaquant du PSG au Real Madrid a en effet éloigné Haaland du club espagnol, ce qui confirme la tendance actuelle et fait trembler le PSG. Au FC Barcelone, Xavi a déjà pesté après avoir manqué l’occasion d’entrer dans la concurrence mais le club catalan a fait preuve de soulagement en apprenant la nouvelle.

« Au Barça, on est très content qu’Haaland signe à City, a fait savoir le journaliste José Alvarez dans l'émission El Chiringuito hier soir. D’une part parce qu’on est heureux de ne pas renforcer un rival direct mais aussi parce que le Barça est persuadé de l’arrivée de Mbappé au Real et qu’avec Haaland, on voyait déjà cette équipe invincible. Enfin, cela ouvre la porte à un joueur qui intéresse les Blaugrana : Gabriel Jesus. »

Pour résumer Le transfert d’Erling Haaland (21 ans) du Borussia Dortmund à Manchester City n’est pas passé inaperçu en Espagne, où le FC Barcelone a ri sous cape de l’échec de son arrivée programmée au Real Madrid. Au PSG, on est plus mesuré.

