Real Madrid – Mercato : Haaland pousserait Benzema vers la sortie, une aubaine pour l'OL ?

D'après Sport, Erling Haaland (Borussia Dortmund) va prochainement décider de son avenir et de son futur club pour l'été 2022. Mino Raiola aurait même fixé à la fin du mois de mars la date de cette sortie médiatique qui fait saliver les plus grands clubs européens, Manchester City, PSG, Real Madrid et FC Barcelone inclus.

Considéré depuis longtemps comme le grandissime favori pour accueillir Haaland, le Real Madrid aurait-il peur de perdre la bataille ? C'est bien possible selon le média catalan qui explique que Florentino Perez conditionne certains dossiers de la Maison blanche au choix du cyborg norvégien, le président merengue ayant pour objectif de transformer en deux ans les derniers restes de la BBC en VHM (Vinicius – Haaland – Mbappé).

La prolongation de Benzema conditionnée par Haaland

Conscient qu'il sera difficile de faire cohabiter plus d'un an Erling Haaland et Karim Benzema, Florentino Perez remettrait actuellement en cause le dénoument favorable du dossier de prolongation de son attaquant de 34 ans, en fin de contrat à l'été 2023.

Si un départ de Benzema l'été prochain n'est pas à l'ordre du jour et que l'ancien joueur de Lyon a bien l'intention de jouer au moins un an avec son ami Kylian Mbappé, Perez ne veut pas perdre ses chances pour Haaland à cause de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, selon Sport, la fameuse prolongation de « KB9 » n'est pas encore actée alors qu'on la disait en bonne voie.

Face à cette situation figée, Karim Benzema aurait sollicité une rencontre avec son président pour établir un plan de carrière à deux ans. Du côté de l'OL, où le rêve d'un come-back de Benzema est vivace, on suit bien évidemment ce dossier de près...