Real Madrid - Mercato : Hazard a trois prétendants à ses trousses

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Recruté à l'été 2019 par le Real Madrid pour 115 millions d'euros, Eden Hazard n'a jamais confirmé toutes les attentes placées en lui depuis son arrivée à la Maison Blanche. C'est pourquoi les dirigeants merengue songeraient à se débarrasser de l'ailier gauche belge.

Ce dernier ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du Daily Star, Newcastle, qui vient d'être racheté par de richissimes saoudiens, serait intéressé par l'ancien joueur du LOSC. La Juventus Turin, qui avait déjà été cité cet été, et l'Inter Miami seraient également sur le coup. Par ailleurs, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a démenti les rumeurs d'un retour d'Eden Hazard à Chelsea.

Four clubs who could buy Eden Hazard as Real Madrid look to sell to fund Erling Haaland https://t.co/jxacGYhoF1 pic.twitter.com/atPhLeGkOx