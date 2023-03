Real Madrid - Mercato : Hazard n’est pas le seul boulet de l’effectif

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Grâce à ses succès constants, on parle davantage des réussites du Real Madrid que de ses échecs. Et pourtant, il y en a... Eden Hazard est le plus célèbre d'entre eux, le Belge ayant perdu son football au moment où il a posé le pied en Espagne, en 2019, moyennant un chèque de 115 M€. Mariano Diaz a coûté six fois mois un an plus tôt mais son rendement est également catastrophique. Et puis, il y a l'énigme Reinier...

Recruté pour 30 M€ au Flamengo en janvier 2020, le milieu offensif de 21 ans ne parvient pas à s'imposer dans le football européen. Il a connu deux années de prêt bien ternes au Borussia Dortmund et il joue à peine plus aujourd'hui à Gérone. En juin, il reviendra à Madrid mais c'est peu dire que la Maison Blanche ne compte pas sur lui. Selon El Mundo Deportivo, la Lazio Rome, l'Atalanta Bergame et surtout le Flamengo souhaiteraient se le faire prêter en 2023-24. Les dirigeants madrilènes espèrent que cette fois sera la bonne car la crainte d'un flop à la Hazard ou à la Mariano est grande...