Real Madrid - Mercato : immense coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé et Haaland ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Personne ne l’avait vu venir sauf lui. Dans un post datant de septembre 2021, l’Espagnol François Gallardo, annonçait ne pas voir Haaland et Mbappé au Real Madrid avant 2023. Il sous-entendrait ainsi que ce mercato d’été 2023 serait le bon moment pour les deux stars.

Les deux joueurs rêvent du Real Madrid

Selon ses informations, les deux joueurs rêvent du Real depuis des années et pourraient bien y atterrir cet été, avec plus de certitudes pour Mbappé que pour Haaland qui pourrait peut-être prolonger un petit peu plus longtemps son aventure mancunienne.