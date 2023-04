Real Madrid - Mercato : James Rodriguez sur les traces de Marcelo !

A 31 ans, James Rodriguez enchaîne les expériences peu concluantes depuis son départ du Real Madrid il y a bientôt trois ans. Peu performant à Everton, le Colombien, également passé par le Qatar (Al Rayyan), avait rebondi l'été dernier à l'Olympiakos.

Mais le club grec annonce ce jeudi la rupture de son contrat, quelques semaines après la résiliation de Marcelo, autre ancien Merengue. « L’Olympiacos et James Rodriguez ont décidé de mettre fin à leur coopération. James fera toujours partie de notre club et il est un membre de la famille "rouge et blanc". Nous tenons à le remercier pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir », indique le club grec. James Rodriguez a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matches avec le club du Pirée.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU