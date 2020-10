Real Madrid - Mercato : Kanté veut barrer la route du Real à Camavinga (Stade Rennais)

Eduardo Camavinga n’a pas joué contre le Portugal. Si le choc de la 3e journée de Ligue des Nations a accouché d’une souris contre la France (0-0), le milieu du Stade Rennais pourrait avoir plus de chance en Croatie (mercredi, 20h45). En attendant cette rencontre, son cas fait encore couler beaucoup d’encre dans la presse européenne. AS se charge de rappeler que Camavinga reste une priorité du Real Madrid pour son mercato d’été 2021. Le quotidien madrilène rappelle que le PSG est intéressé par le profil du crack du Stade Rennais, au même titre que la Juventus Turin et Manchester United !

Kanté veut signer au Real Madrid en 2021

Ce que n’avait pas vu venir AS, c’est que N’Golo Kanté s’est immiscé dans la course. Selon Le Parisien, le milieu international tricolore de Chelsea a relancé lui-même cette piste en 2021 alors qu’il intéressé toujours l’Inter Milan dans l’entrejeu. « Un transfert sera plus facile à réaliser l'an prochain » assure l’un de ses proches dans le journal francilien. Le Real Madrid a déjà été intéressé par le champion du monde 2018 dans le passé. Reste à savoir s’il privilégiera la fougue à l’expérience.