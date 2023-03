Real Madrid - Mercato : Kroos a enfin une offre entre les mains !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a un an, le Real Madrid fonçait vers un magnifique doublé Liga-Champions League et tout semblait plus simple pour Florentino Pérez. Oui, il fallait conserver Carlo Ancelotti ; oui, il fallait prolonger la vieille garde. Mais douze mois plus tard, c'est la soupe à la grimace, surtout depuis dimanche soir et la défaite au Camp Nou (1-2), qui confirme que le titre va prendre la route de Barcelone. Mais la question continue de se poser : faut-il prolonger les plus que trentenaires Benzema, Modric et Kroos ?

Pour ce qui est de l'Allemand, il semblerait que la réponse soit positive ! Le journaliste d'El Chiringuito Eduardo Inda assure que le milieu allemand de 33 ans a entre les mains une proposition de prolongation d'un an. Kroos a toujours répété que soit il continuait l'aventure entamée en 2014 avec la Maison Blanche, soit il raccrochait les crampons. Il devrait donc continuer jusqu'en 2024...