Real Madrid Mercato : Kroos fait durer le suspense pour sa prolongation

Très bon en ce moment, Toni Kroos voit les médias s'agiter autour de son avenir. Car l'Allemand de 34 ans sera en fin de contrat en juin. Les dirigeants merengue lui ont proposé de poursuivre l'aventure encore une année alors que la MLS serait intéressée par ses services. L'ancien du Bayern, lui, avait déclaré que le challenge madrilène serait son dernier, d'où l'idée qu'il puisse raccrocher les crampons.

"J'y réfléchis, je n'ai rien décidé"

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur son avenir, Kroos a pris un malin plaisir à faire durer le suspense : "Mon avenir ? Je vous dis toujours la vérité, et la vérité est que je ne sais pas. J'y réfléchis, je n'ai rien décidé. Si je m'inquiète pour ça ? Non (rires). Je déciderai quand je serai prêt et que j'aurai les idées claires. C'est une décision importante. Je suis content de tout en ce moment. J'ai réussi dans le football et je suis heureux de jouer à ce niveau à mon âge. Laissez-moi juste clarifier quelque chose : je ne retournerai pas au Bayern malgré des contacts. Ça n'arrivera pas".

